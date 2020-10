Le chroniqueur sportif à la RFM, Abdoulaye Diaw s’est prononcé dans les colonnes du journal Stades, sur l‘annulation de la rencontre amicale contre la Mauritanie. Déçu, le doyen affirme que les autorités sanitaires n’ont pas été à la hauteur.

« Je suis resté sur ma faim et surtout déçu. Simplement, parce que ça doit être anecdotique pour d’autres pays avaient les yeux et les oreilles rivés sur ce match. Mauritaniens sont partis de quelques part pour se retrouver dans un avion et arriver à Dakar. Qu’est-ce que les médicaux sur place ont fait quand les Mourabitounes embarquaient ? C’est à croire qu’il n’y avait pas de service sanitaire quand ils embarquaient ? Je ne sais pas d’où ils sont partis pour rallier Dakar. De toutes les façons, ils sont partis d’un pays médicalement organisé, pour se retrouver dans un avion. Est-ce que sur le plan sanitaire, tout s’est passé normalement quand ils embarquaient pour Dakar ? Quand ils sont arrivés à Dakar, il fallait faire très attention là-dessus. Bien, ils sont passés aussi par la porte habituelle. »

ils portent atteinte à l’organisation.

« Ce que l’on a décelé le jour du match, on aurait pu le faire dès leur arrivée ( les Mourabitounes) à l’aéroport de Dakar. Alors cela veut dire que , sur le plan sanitaire, rien n’a été fait dans se sens pour déceler qu’il y avait cinq joueurs et trois dirigeants atteints de COVID 19. Pour ne l’avoir pas fait au début, ils portent atteinte à l’organisation. Parce que les gens étaient corvéables, pendant trois ou quatre jours. Et j’ai vu que dans l’organisation du côté du stade Lat Dior de Thiès, les chaises et tapis avaient été déjà installés là où il faut. Donc, c’est au dernier moment que l’on remarque que ce match là ne pourra pas avoir lieu. Parce que finalement c’est une négligence partie de quelques part qui s’est vengée sur tout le reste de l’organisation. »

