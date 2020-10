Taxé de promoteur conflictuel, Gaston Mbengue dans tous ses états, rejette ces accusations et crache ses vérités.

« Qu’il sache que je suis son père comme il l’a dit. Je me suis toujours comporté comme tel. Je lui donne du respect. Il ne peut pas me dire vient me payer et vouloir que je me taise. C’est Lac 2 en personne qui m’a appelé. Je n’avais même pas son numéro. Je lui proposé un cachet de 30 millions FCFA. Il m’a dit d’aller voir son manager Mohamed Ali, on se retrouver. Lorsque j’ai eu son manager, il m’a parlé d’un cachet de 40 millions FCFA. Comme c’est quelqu’un avec qui j’entretiens de bonnes relations, je lui ai dit que je vais ajouter 5 millions FCFA. Il m’a dit qu’il va me revenir pour dire que Lac 2 ne va pas lutter à moins de 50 millions FCFA. C’est son droit le plus absolu. Et je prie qu’un autre promoteur lui paie plus que cette somme », soutient le Don King de l’arène.

