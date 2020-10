Testé positif au Covid 19 lors de sa visite médicale pour son transfert à Sampdoria, l’international sénégalais est désormais tiré d’affaire. Keita Diao Baldé donne de ses nouvelles et évoque son transfert dans une interview avec une presse italienne visitée par wiwsport.com

Diao Baldé Keita, qui était placé à l’isolement par la direction du club italien, avait fini par signer son contrat sous forme d’un prêt avec option d’achat fixée à 10 Millions d’Euros, en provenance de Monaco. Désormais guéri et en plein de confiance, l’attaquant affiche ses ambitions avec son nouveau club.

« Je suis prêt, maintenant je fais un travail spécifique de dosage de la charge car j’ai commencé trop fort et je dois ralentir pour ne pas risquer les muscles. Je me sens prêt contre la Lazio, mais c’est l’entraîneur qui décide. Je suis chaque jour plus heureux d’avoir choisi La Sampdoria.«

Covid 19 ?

« Je pense que j’ai eu beaucoup de chance, en une semaine seulement, j’ai battu le Covid. Mon secret est d’être rapide sur et en dehors du terrain. Dieu merci, je n’ai eu aucun contact avec qui que ce soit et tout m’est passé en un éclair. Je n’avais aucun symptôme et je n’ai jamais été malade. Maintenant, l’important est de pouvoir jouer avec l’équipe.

