Gambien fait partie des lutteurs qui ont débuté leur carrière au sein de l’écurie Boul Faalé qui était dirigée à l’époque par Mohamed Ndao Tyson et Eumeu Sène. Et depuis des années, ces derniers se sont séparés et Eumeu Sène a finalement créé sa propre écurie Tay Shinger. Dans le but de les réconcilier, Gambien promet qu’il fera de son mieux pour faire la paix entre ces deux amis de longue date.

source: luttetv