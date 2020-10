La rencontre qui devait opposer le Sénégal à la Mauritanie, ce mardi 13 octobre au stade Lat Dior de Thiès a été annulée suite à l’apparition de plusieurs cas positif à la COVID-19 parmi les joueurs et le staff de l’équipe visiteuse. Pour le secrétaire général de la Fédération sénégalaise de football, Victor Cissé, cette annulation devrait servir de leçon pour la suite.

Le secrétaire général de la FSF se projette déjà sur la double confrontation des Lions contre la Guinée Bissau pour la troisième et quatrième journées des éliminatoires de la CAN 2022 au Cameroun. Selon Victor Cissé, l’annulation de la rencontre amicale contre la Mauritanie a un point positif. Celui de bien préparer la prochaine sortie des hommes d’Aliou Cissé.

« Cette annulation est une grande leçon parce qu’on se prépare déjà pour la double confrontation contre la Guinée-Bissau. Là aussi toutes les dispositions devront être prises en amont pour s’assurer que tous les acteurs de ce jour-là seront tous testés négatifs. C’est important et sans compter le respect des gestes barrières pour l’ensemble des gens qui vont participer à ce match là. Le protocole est également mis en place par la Fédération dans le respect du protocole sanitaire de la FIFA et de la CAF pour faire en sorte qu’il n’y ait pas de contact possible entre les acteurs proprement parler, leur encadrement et les autres », affirme-t-il.

