Le transfert de Mbaye Niang à l’AS Saint-Etienne semblait acquis mais les choses ont pris une autre tournure et le joueur est finalement resté à Rennes. Un représentant du joueur a donné sa version des faits.

Pour expliquer son refus, les Verts ont évoqué dans leur communiqué l’intervention des deux agents de Niang (avec lesquels il est sous contrat jusqu’en janvier 2021). « L’AS Saint-Étienne a décidé de renoncer au recrutement de M’Baye Niang. Un accord avait pourtant été trouvé avec le Stade Rennais et le joueur. Mais l’intervention de plusieurs agents a rendu impossible la finalisation de l’opération. »

Aujourd’hui, l’un des deux représentants du joueur, Grégory Gélabert, est sorti du silence pour donner sa version des faits dans les colonnes de L’Équipe.

« J’ai refusé de l’accompagner parce que je ne cautionnais pas ce choix. Mon associé non plus. Quand M’Baye m’a demandé ce que j’en pensais, pas plus tard que jeudi soir, je lui ai dit que c’était un mauvais choix pour la suite de sa carrière et une régression sportive. (…) Je ne souhaitais pas être rémunéré dans une affaire que je ne cautionne pas. (…) Quand je passe pour le mauvais garçon, c’est normal que ça m’affecte. »

Et Rennes dans tout ça ? Interrogé par Ouest-France, le directeur sportif du SRFC, Florian Maurice, a fait savoir que le but des Rouge-et-Noir était de tout faire pour récupérer physiquement et mentalement Niang. « L’idée première, c’est qu’il se remette en route pour rejoindre le groupe professionnel quand il sera dans un état physique qui le lui permettra. Donc déjà, le remettre en selle, en forme pour qu’il puisse, derrière, réintégrer le groupe afin de postuler pour pouvoir jouer. Je ne sais pas combien de temps ça prendra exactement. » À suivre.

Senego