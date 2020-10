Après l’annonce de l’abandon, par l’AS Saint-Étienne, de la piste M’Baye Niang, le Sénégalais restera bien au Stade Rennais. Entre mai et octobre, le buteur a pourtant créé un feuilleton aux multiples rebondissements.

Une vaine déclaration d’amour à l’Olympique de Marseille, des contacts sans lendemain en France (Monaco, Lyon), en Angleterre (Tottenham), en Allemagne, en Espagne et même au Qatar (Al-Duhail), avant un prêt avorté à Saint-Étienne… M’Baye Niang (25 ans) a agité le mercato estival. Finalement, le buteur sénégalais restera au Stade Rennais, au moins jusqu’à cet hiver. Florilège des déclarations marquantes d’une histoire étonnante.

Le 24 mai : ‘’J’aime bien Marseille’’

M’Baye Niang, interrogé sur les rumeurs l’envoyant à l’Olympique de Marseille, dans le Canal Football Club : ‘’Si j’ai le projet sportif comme je l’ai eu à Rennes, baisser mon salaire ne me dérange pas, parce que je vais prendre du plaisir, je vais gagner des trophées. Tous les clubs cherchent des attaquants, je trie, et à la fin il n’en restera qu’un. Aujourd’hui, tout le monde parle de Marseille. Ma femme est de Marseille, j’aime bien Marseille, je suis souvent à Marseille. […] Les dirigeants savent mes intentions : retrouver un grand club.’’

Le 18 juin : ‘’Très heureux si jamais je devais rester’’

M’Baye Niang, agacé par l’ampleur que prennent ces rumeurs, s’exprime sur RMC Sport : ‘’Je serais très heureux si jamais je devais rester. J’ai toujours dit que le Stade Rennais était mon club, que j’ai passé de très belles années là-bas. Donc aujourd’hui, retourner à Rennes, ça ne serait à aucun moment un échec, au contraire. Les supporters du Stade Rennais, je les aime.’’

Le 23 juin : ‘’On n’a pas eu un coup de fil de l’OM’’

Nicolas Holveck, le président du Stade Rennais, clarifie la situation de son attaquant lors de la conférence de reprise du club : ‘’M’Baye était à la reprise ce matin. On a eu beaucoup de marques d’intérêts d’un certain nombre de clubs, mais on n’a eu aucune offre, et de l’OM, par exemple, on n’a pas eu un coup de fil. Donc il est Rennais. Il a fait part peut-être (de son souhait) d’évoluer sous d’autres cieux, mais pas de manière aussi véhémente que la presse l’a relaté. Je n’ai pas envie de juger sa communication. On va d’abord discuter. Je pense qu’il a vécu depuis un an et demi la meilleure période sportive de sa carrière, ce n’est pas un hasard, maintenant on échangera et verra ce qui se passera.’’

Le 22 juillet : ‘’Ni les moyens, ni l’intérêt pour le faire venir’’

André Villas-Boas explique dans La Provence l’abandon de la piste Niang par l’OM : ‘’On (avec Andoni Zubizarreta, l’ancien directeur sportif de l’OM) avait affiché un intérêt pour un transfert. Son profil est intéressant. Mais on n’a ni les moyens ni l’intérêt pour le faire venir. Ce n’est pas parce qu’il n’a pas la qualité, mais parce qu’on n’a pas les capacités et qu’on cherche un autre profil.’’

Le 23 juillet : ‘’Il a fallu rattraper le joueur’’

Julien Stéphan, au cours d’un dîner-rencontre avec des supporters rennais, confie sa vision du cas Niang : ‘’Il a fallu rattraper le joueur, le concerner à nouveau au projet. Côté OM, la sortie de Villas-Boas est claire.’’

Le 9 septembre : ‘’Il ne s’est pas présenté à l’entraînement’’

Julien Stéphan, pendant la conférence de presse de présentation du nouveau buteur rennais Serhou Guirassy, explique l’absence de Niang lors du match amical contre Benfica le 5 septembre : ‘’J’ai montré avec M’Baye, à Nice en amical (2-3, le 15 août) ou à Lille (1-1, le 22), qu’il était une option devant. Il se trouve qu’il ne s’est pas présenté à l’entraînement la veille du départ à Benfica, c’est pourquoi il n’était pas là.’’

Le 11 septembre : ‘’Concentré sur le travail qu’on me demande’’

M’Baye Niang, sur son compte Twitter, clarifie sa situation après cette polémique, et réagit aux propos controversés de Pierre Ménès à l’encontre de Julien Stéphan : ‘’Je demande aux personnes qui s’expriment à ma place de cesser de le faire’’

Le 8 octobre : ‘’Si M’Baye souhaite rester… Je l’accueille à bras grands ouverts’’

Julien Stéphan, interrogé sur la situation de M’Baye Niang à Rennes si ce dernier prenait la décision de rester : ‘’Non seulement il peut rejouer, mais il a joué en début de saison. Il a fait cette sortie en mai en déclarant son amour à l’Olympique de Marseille, ça nous a un petit peu surpris en interne, d’autant que ce n’était pas prévu, mais ce n’est pas pour ça qu’il a été mis de côté durant la préparation, bien au contraire. Il a joué les matchs amicaux, et pour la première journée à Lille j’ai estimé que c’est lui qui devait débuter le Championnat. C’est bien la preuve que malgré tout ça, je compte sur lui. Si M’Baye souhaite rester là et se remettre dans le projet, il est le bienvenu. Je l’accueille à bras grands ouverts.’’

Le 10 octobre : ‘’L’AS Saint-Étienne a décidé de renoncer au recrutement’’

Les dirigeants de l’AS Saint-Étienne, fatigués de ne pouvoir finaliser le prêt de M’Baye Niang, communiquent sur le site du club : ‘’L’AS Saint-Étienne a décidé de renoncer au recrutement de M’Baye Niang. Un accord avait pourtant été trouvé avec le Stade Rennais et le joueur. Mais l’intervention de plusieurs agents a rendu impossible la finalisation de l’opération.’’

Le 11 octobre : ‘’J’avais envie d’aller à Saint-Étienne’’

M’Baye Niang, après avoir vu son prêt chez les Verts capoter, s’explique pour L’Équipe sur ce retournement de situation : ‘’Je suis triste parce que j’avais envie d’aller là-bas. Je l’ai montré en y étant depuis jeudi. J’étais convaincu de l’intérêt du projet. […] Il y a eu des complications qui m’ont aussi énervé. On a décidé d’un commun accord de tout arrêter. On sentait que ça n’allait pas le faire. Je n’étais pas dans les bureaux du club. J’ai passé ma visite médicale, j’ai vu le coach (Claude Puel) au centre d’entraînement, on a parlé et je suis rentré à l’hôtel avec ma femme et mes enfants. C’est mon avocat, avec qui j’étais, qui devait régler les deux, trois derniers détails. Il m’a ensuite appelé pour me dire que ça bloquait. […] Les agents n’étaient pas au centre d’entraînement. À aucun moment ils ne sont venus. Ils ne cautionnaient pas le fait que j’aille à Saint-Étienne, ils ne voulaient pas que je signe et ils ne voulaient pas de commission. À un moment donné, ça leur a été proposé par mon avocat, mais ils ont refusé.’’

L’Equipe