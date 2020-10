Il s’agit des trois joueurs qui ont marqué la Ligue 1 lors du mois de Septembre. Auteur de 3 buts durant le mois passé qui ont donné une victoire et un match nul à son équipe, le messin de 21 ans est favori pour ce trophée.

Sa présence dans le trio des élus était attendue commente RMC Sport qui donne l’information.

Allez voter en masse pour Ibrahima Niane ❗#TropheesUNFP Joueur du Mois de Septembre ICI ▶️https://t.co/0p4eJH3W80 pic.twitter.com/qI7a95JCaI — wiwsport.com 🇸🇳 (@wiwsport) October 12, 2020

Indispensable au FC Metz, il est devenu l’homme providentiel. Auteur d’un triplé contre le FC Lorient il y a une semaine, Niane a inscrit tous les buts de son équipe depuis le début de la saison. Avec des performances de cette qualité (triplé le 4 octobre passé), l’attaquant sénégalais pourrait rapidement concourir pour le trophée UNFP du mois d’octobre. Il aura peut-être gagner d’ici là celui du mois de septembre.

Face à lui, Ignatius Ganago, l’un des grands artisans de l’excellent début de saison du RC Lens, est un adversaire de valeur. L’attaquant des Sang et Or a inscrit quatre buts et délivré une passe décisive en septembre. Le club nordiste lui doit en partie cette troisième place sur le podium de Ligue 1 après seulement six journées de championnat.

Quant à Serhou Guirassy, le troisième larron, il n’est pas étranger lui non plus à la bonne dynamique du Stade Rennais, leader du championnat de France. Transféré cet été en provenance de la Picardie, l’avant-centre formé à Laval s’est révélé comme étant la bonne pioche du mercato breton, en plantant notamment trois buts en septembre, contre Nîmes et Saint-Etienne.

