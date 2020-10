Ce mardi, le Sénégal va recevoir la Mauritanie, en amical au stade Lat Dior de Thiès. Cette rencontre prévue à 19 heures est d’une importance capitale pour les Mourabitounes qui auront à cœur de réaliser un exploit: battre le Sénégal. Selon le journaliste sportif et expert média à la CAF Lassana Camara, une victoire « serait la plus grande preuve de consécration sportive possible » pour le pays voisin.

La Mauritanie n’a jamais battu le Sénégal. Si on visite l’historique des rencontres officielles, on compte 8 victoires et 3 matchs nuls. Leur derniére rencontre remonte à 1997, lors du tournoi Cabral de la Zone 2 à Banjul, elle s’est soldée par un match nul (1-1).

Pour parler de l’effectif actuelle, notre interlocuteur, trés connu dans la famille du football africain, fait la comparaison entre les deux équipes. « Pour les joueurs mauritaniens c’est une consécration de jouer contre le Sénégal, vice champion d’Afrique. Le Sénégal a des joueurs qui jouent dans les grosses cylindrées du football mondial. En Mauritanie, on a pas encore de joueurs phares mais un collectif huilé. Les joueurs se connaissent bien et jouent ensemble depuis 6 ou 7 ans. La colonne vertébrale vient du championnat Mauritanien. On a Moctar Sidi El Hacen qui joue actuellement au Deportivo Lugo (un club espagnol en deuxième division), extraordinaire l’année dernière en championnat et qui est presque le porte-drapeau des Mourabitounes » analyse Lassana Camara dans cette interview avec wiwsport.

Lors de leurs dernières sorties, les deux équipes ont fait fortunes diverses. Le Sénégal a été sèchement corrigé par le Maroc à domicile (1-3) et la Mauritanie s’est offert la Sierra Leone (2-1). Des résultats qui vont servir de motivations aux deux équipes. « Tout est possible pour les Mauritaniens » explique Lassana. « On sait que ce sera extrêmement difficile parce que le Sénégal est piqué vif après son match manqué contre le Maroc. C’était une défaite inquiétante pour les Lions qui risquent de se réveiller face aux Mourabitounes. Et s’ils ne le font pas, ce sera l’occasion pour les hôtes de réaliser un exploit retentissant » prédit il avec prudence.

La Mauritanie semble être le petit poucet face au Sénégal. Du moins, c’est l’avis de plusieurs observateurs qui l’ont vu récemment disputer sa première coupe d’Afrique des nations lors de la précédente édition au Caire. Quelles sont les forces et faiblesses de cette équipe ? « C’est l’attaque. On a pas encore ce foudre de guerre! On cherche un joueur comme Hemeye Tanji qui a marqué le deuxième but face à la Sierra Leone. Depuis trois ou quatre ans, on attendait de le voir sous un grand soir. Il évolue au FC Nouadhibou, champion de la Mauritanie en titre, c’est un joueur d’avenir qui ne confirme pas pour le moment en haut niveau. On a aussi Mamadou Niass qui est un peu intermittent en spectacle qui a marqué le premier but lors de la dernière sortie. Il a été l’un des meilleurs joueurs du championnat libanais il y’a deux ans et se trouve actuellement dans celui égyptien (EL Harby SC). Il n’avait pas confirmé son niveau actuel au moment des sélections de la CAN, ce qui explique son absence. Sinon au milieu du terrain, c’est bien fourni avec El Hassan, le meilleur joueur du championnat et Adama Ba qui joue au Berkane en Maroc, formé en France (annoncé forfait). C’est le collectif qui fait la différence en Mauritanie » analyse notre consultant du jour.

Sénégal vs Mauritanie, un derby très attendu! Les deux équipes vont tout donner sur le terrain. Si le Sénégal veut une victoire pour se réconcilier avec son public dépité par la défaite face au Maroc, l’adversaire aussi a une ambition. « Les Mauritaniens ne rêvaient que de jouer contre le Sénégal et là, ils ont l’occasion. Et ils vont essayer de battre l’adversaire, ce serait la plus grande preuve de consécration sportive possible. Tous les joueurs sont attendus dans ce match, et ils ont tout le soutien du peuple mauritanien. C’est le match de leur carrière, leur coupe du monde à eux, et ils vont se donner à fond » assure t’il.

Le match aura lieu demain au stade Lat Dior de Thiès et va démarrer à 19 heures. La fédération sénégalaise de football va autoriser un nombre réduit de personnes de venir assister au match.

