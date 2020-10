D’une rencontre nait des idées, des idées naissent des projets et des projets naissent un club ! La rencontre de Salif Sané et de Nathan « Sneaky » Nayagom en est la preuve. Ces deux personnalités du football et de l’esport lancent aujourd’hui Atlantide Wave : un club esportif international.

Atlantide Wave c’est :

1 team FIFA composée d’un roster de joueurs professionnels européens, américains et australiens. L’objectif : qualifier un ou plusieurs joueurs pour l’eWorld Cup.

1 FIFA Académie composée de 3 jeunes joueurs français. Au sein de l’Académie, ils bénéficieront de toute l’expertise du club (coaching sportif, gestion d’image et prise de parole digitale) et d’un accompagnement scolaire. L’objectif : former ces jeunes joueurs à la pratique du jeu, professionnaliser leur pratique sans délaisser leur parcours scolaire.

1 team Rocket League composée d’un roster de grande qualité. L’équipe sera présentée dans les prochaines semaines.

1 team de streamers reconnus des scènes esport qui animera les contenus des deux équipes du club mais aussi du jeu NBA2K.

« Les deux piliers du club : performance esportive et animation de contenu. » Salif Sané.

Salif Sané prend la Présidence du club. Nathan « Sneaky » Nayagom comptera parmi les joueurs pro FIFA et endosse le rôle de Directeur esportif (pour l’ensemble des teams et pour la FIFA Académie). Des coachs, par jeu, géreront chaque team.

Salif Sané et « Sneaky » seront tous deux accompagnés de Florent Soulez, ex responsable marketing FFF, aujourd’hui président d’Elide, qui assurera la gestion du club.

La création d’une Gaming House est en réflexion, le club gérera et accompagnera ses teams à distance dans un premier temps.

Atlantide Wave annoncera prochainement les joueurs composant ses teams et confirmera son empreinte internationale. Ses objectifs sont clairs : Atlantide Wave a pour moteur dès la 1 ère année de s’imposer dans le paysage esportif de par ses performances en misant sur l’eWorld Cup et ses contenus diversifiés.

Les annonces des joueurs et streamers recrutés seront à suivre sur les réseaux sociaux d’Atlantide Wave.

« Je suis un vrai passionné d’e-sport et la rencontre avec Sneaky m’a permis de concrétiser ce projet grâce à son expérience de joueur professionnel. C’est une vraie fierté de construire cette aventure en équipe et nous espérons tous réaliser de belles performances sportives très rapidement. Nous allons avancer humblement avec sérénité mais aussi beaucoup d’ambitions » – Salif Sané

« Je suis très fier de faire partie de ce projet et d’y apporter mon expérience en tant que joueur esport et de découvrir avec envie le rôle de Directeur esportif, une première pour moi ! Un vrai challenge ! Ce projet est né d’une magnifique rencontre avec Salif Sané avec qui je suis très fier de collaborer. Nous sommes entourés par des joueurs et un staff de très haute qualité. La saison s’annonce très excitante ! » – Nathan « Sneaky » Nayagom.

source: uniteam