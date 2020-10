Et les finales ont tourné au massacre. Après un Game 5 épique, engagé et finalement gagné au bout du suspense par le Heat, on ne pouvait qu’espérer, en tant que passionné de basket, une rencontre similaire dans le déroulement, quelle que soit son issue. Mais les Lakers avaient d’autres plans. Et visiblement encore pas mal de marge, tandis que leurs adversaires, éreintés, s’étaient déjà surpassés quarante-huit heures plus tôt. C’est donc au terme d’un match dominé de bout en bout (106-93), et très largement, que les Angelenos ont décroché leur dix-septième titre NBA. Dix ans après celui de Kobe Bryant, Pau Gasol, Lamar Odom et compagnie, vainqueurs des Celtics en sept manches. Un nouveau sacre qui permet de rejoindre Boston, le grand rival, à la première place des franchises les plus titrées de la ligue. Un sacre que les Lakers et LeBron James, le MVP des finales, vont évidemment dédiés à Kobe Bryant. Comme un symbole.

🏆 @KingJames notches his 11th #NBAFinals triple-double as the @Lakers win Game 6 and become 2020 NBA champions! #LakeShow 28 PTS | 14 REB | 10 AST pic.twitter.com/nn0j5F33ew — NBA (@NBA) October 12, 2020

Comme un symbole, là aussi, c’est en défense que les joueurs de Frank Vogel sont allés chercher cette quatrième victoire qui leur manquait pour monter sur le toit du monde. Le vrai point fort de ce collectif, capable d’étouffer n’importe quelle équipe avec sa taille, sa mobilité et sa force physique. Et en attaque, le génie de James a encore fait la différence. Le King a réussi son pari. Il était venu à Los Angeles pour relever un nouveau défi, celui de ramener une organisation mythique vers les sommets. Deux ans après sa signature, le voilà couronné pour la quatrième fois. En évoluant à un niveau de jeu hallucinant pour un homme de 35 ans, bientôt 36, dans sa dix-septième saison NBA.