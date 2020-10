Le transfert de l’attaquant sénégalais M’Baye Niang, du Stade Rennais vers l’ASSE, est finalement tombé à l’eau dans les dernières minutes du mercato. Un regret pour le consultant Pierre Ménès, qui voyait de bon augure l’association entre le buteur des Rouge et Noir et Saint-Etienne.

Pierre Ménès, consultant pour Canal+, a suivi de près le dossier chaud de la fin du mercato et le transfert vers l’ASSE qui se dessinait pour M’Baye Niang. Si l’affaire n’a finalement pas été conclue, le journaliste sportif voyait bien l’attaquant passer du Rouge et Noir au Vert de Saint-Etienne. Il a en effet exprimé sa confiance en Niang dans sa « complémentarité avec les autres offensifs stéphanois ». On pense notamment à Denis Bouanga ou Romain Hamouma qui, avec Niang, auraient pu former le trio offensif de l’ASSE pour le reste de la saison. Néanmoins, Ménès a reconnu que le Sénégalais se devait d’être « plus régulier ».

Malheureusement pour les Verts, M’Baye n’ira pas à l’ASSE. La faute à ses agents ? C’est ce que semble croire Ménès, « pas responsable de l’inconséquence des agents » de Niang, qui auraient joué un rôle important dans l’échec de ce prêt, alors que la visite médicale semblait avoir eu lieu. Le joueur, de son côté, dans une interview fleuve donnée à L’Equipe, a exprimé son désir de revenir sur le devant de la scène avec le Stade Rennais, en acceptant la concurrence. Il en a également profité pour dédouaner agents et conseillers. Pour cela, il devra convaincre l’entraîneur Julien Stéphan de sa volonté de réintégrer le projet rennais. Après six journées en Ligue 1, l’ASSE est septième avec 10 points, tandis que le Stade Rennais est leader avec 14 points.

Source : Footsur7