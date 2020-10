C’est un véritable coup du destin qui va permettre à Bombardier de se frotter à Balla Gaye 2, après que ce dernier a vu trois autres adversaires lui filer sous le nguimb.

«Avant de finaliser le combat Balla Gaye 2 – Bombardier, c’est d’abord Eumeu Sène que j’ai démarché, en vain. Ce dernier ne refuse pas catégoriquement d’affronter Balla Gaye 2. Mais des personnes ont tellement enfoncé le clou, par rapport à sa volonté de ne plus en découdre avec lui, que c’était devenu très compliqué. Ce n’est que partie remise, cependant. Ils vont encore s’affronter un jour. Car ils ne peuvent avoir de meilleur cachet qu’en s’affrontant entre eux. Et ils le savent très bien», a déclaré Gaston Mbengue. Comme l’écrivait Record, donc, c’est parce qu’Eumeu Sène a refusé que le B52 de Mbour a reçu la proposition de croiser Balla Gaye 2. Ce qui explique, quelque part, que la matérialisation du combat se soit fait en un temps record.

Avant Eumeu Sène, c’était bien Gris Bordeaux qui avait contracté avec Gaston Mbengue pour le Lion de Guédiawaye. N’eût été la décision du 3ème Tigre de Fass de remettre ses dix millions au promoteur, on parlerait encore aujourd’hui du duel entre le fassois et le leader de l’école de lutte Balla Gaye. Et, avant même démarché, toujours par Gaston Mbengue, pour croiser Balla Gaye 2. C’est un désaccord qui a fait capoter ce derby Pikine-Guédiawaye.

Comme quoi, les trois premiers choix de Gaston pour se mesurer à Balla Gaye 2 ont été, dans l’ordre, Boy Niang 2, Gris Bordeaux et Eumeu Sène. Bombardier peut alors être considéré comme un dernier recours, une sorte d’adversaire par défaut pour le fils de Double Less. Il était écrit quelque part que, pour son dernier combat, le B52 de Mbour allait croiser le Lion de Guédiawaye. Il reste maintenant à savoir si Balla Gaye 2 va remettre les pendules à l’heure ou si Bombardier va réussir le doublé.

source: record