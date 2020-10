Des professionnels de la musculation, de la lutte gréco-romaine, de la diététique et de la boxe seront au service de prochain adversaire du B52 de Mbour, informe le journal sunulamb.

C’est dans cet institut, qui a toutes les commodités sportives, que le Lion de Guédiawaye va aller affûter ses armes. C’est là-bas qu’il devra normalement loger pour être bien surveillé. Une bonne manière de respecter le planning d’entraînement que les experts vont lui présenter, dès son arrivée.

À préciser que Balla Gaye 2 et son staff attendent l’avancement de l’épidémie du coronavirus en France, pour se fixer sur son départ. En attendant, le fils de Double Less se prépare à Olympique Club, sous la responsabilité de son moniteur Guy, et Baboye, un ancien lutteur à al retraite qui fait désormais partie de son staff technique.

wiwsport.com