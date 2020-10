Moustapha Gaye, le sélectionneur de l’équipe nationale féminine de basketball du Sénégal, s’est prononcé sur les 2 semaines de séance effectuées avec les Lionnes.

Elles étaient 17 Lionnes à démarrer le 1er octobre dernier, le stage de préparation pour l’Afrobasket 2021. Moustapha Gaye a donc réduit sa liste à 13 après deux semaines de travaux. Quatre joueuses ont quitté le lieu de stage samedi. Il s’agit de Ndeye Ngoné Sarr (ASC VD), Ndeye Diedhiou (ASC VD), Louise Oumou Diouf (ISEG) et Ndeye Awa Kébé (Jaraaf). Moustapha a fait le point sur les 2 semaines de travail effectué. D’après le patron de la sélection dame, ils sont encore un peu loin du « Top » espéré. Ce qu’il juge d’ailleurs normal.

« On est encore loin du niveau attendu, espéré dans 02 ou 03 mois, mais c’est normal parce qu’elles sont en début de processus. C’est normal qu’il y ait des retards, des doutes, des inquiétudes, mais nous les aidons à trouver des solutions et c’est ce qui est important . Nous commençons à sentir un peu de fatigue. Mais c’est normal, la plupart d’entre elles ont commencé la préparation physique en club. On est en train de jouer, de faire avec, d’essayer de les ménager sur le plan physique »,a confié au micro de basket Sénégal.