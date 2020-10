L’attaquant sénégalais de Bristol Famara Diedhiou, titulaire lors de la défaite de la sélection nationale contre celle du Maroc hier, au complexe Moulaye Prince Abdellah de Rabat, est revenu au micro de la fédération, sur cette rencontre.

Le joueur estime que ses camarades se sont bien ressaisis. Ils espèrent rebondir ce mardi contre la Mauritanie à l’occasion de la deuxième rencontre amicale de l’équipe nationale du Sénégal : « On est arrivé aujourd’hui, on s’est très vite remis au travaille. On s’est entraîné durement comme il le faut », affirme Famara Diedhiou avant d’évoquer le moral du groupe après la défaite contre le Maroc.

« Une défaite, c’est toujours amère, mais on a le droit de passer à autre chose, de redoubler d’efforts et de se remettre au boulot, c’est ce qu’on a essayé aujourd’hui. Le moral est bon. on tombe mais on ne reste pas au sol. C’est une défaite qui fait mal, donc c’est à nous de se remettre au boulot, de retrouver et le sourire afin de gagner mardi face à la Mauritanie”, a déclaré l’attaquant de Bristol City au micro de la fédération sénégalaise de football, exploitée par wiwsport.

