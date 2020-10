Déjà privé des cadres Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy (…), Aliou Cissé pourrait voir trois autres joueurs renoncer à la rencontre amicale contre la Mauritanie prévue ce mardi à Thiès.

Défait hier face à la belle formation du Maroc, le Sénégal devra se racheter contre la Mauritanie le 13 octobre à Thiès. Chose qui ne s’annonce pas facile du tout pour Aliou Cissé. Après Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Clément Diop, Edouard Mendy déclarés forfaits, d’autres joueurs pourront manquer le duel. Il s’agit du capitaine Gana Gueye, le milieu de terrain Sidy Sarr et le défenseur Salif Sané.

Interrogé par nos confrères du journal Record, Aliou Cissé affirme que Gana Gueye et Sidy Sarr souffrent de douleurs au niveau de leurs chevilles. Salif Sané, lui, a des problèmes au genou : « On a eu quelques blessures dans ce match. Gana Gueye a un problème à la cheville, Sidy Sarr a un problème à la cheville. Salif Sané souffre d’un genou et comme je vous le dit c’est hyper compliqué, mais on arrivera à constituer une équipe . Ce qui est important, c’est le match du mois de novembre, en espérant qu’on aura l’ensemble de nos joueurs. Pour l’instant nous allons continuer avec les joueurs qui sont là et, qui seront prêts face à Mauritanie. »

