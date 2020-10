Le transfert, pour le reste de la saison, de M’Baye Niang, l’attaquant du Stade Rennais à l’ASSE, devait être annoncé ce vendredi soir. Ça n’a pas été le cas.

Ce vendredi soir, et comme le signalent nos confrères du Progrès, l’ASSE et le Stade Rennais poursuivaient les négociations au sujet du prêt d’une saison, sans option d’achat, M’Baye Niang, l’international sénégalais. Le joueur a certes passé sa visite médicale, mais il semble que certains détails coincent toujours.

Comme le précise le quotidien régional, il n’y aurait pas de soucis de primes non versées par Rennes au joueur, comme ce fut un temps évoqué, mais « toutes les conditions ne seraient pas encore réunies » selon le club stéphanois pour que le joueur paraphe son contrat d’un an…

C’est le quotidien l’Equipe qui en dit plus sur la nature du problème. Et ce serait lié à une histoire d’agents ! Extrait : « Les deux agents du joueur ont brusquement débarqué à L’Étrat. Or le Sénégalais est brouillé avec eux. Il leur reprocherait notamment son transfert raté à Marseille cet été et de ne pas lui avoir trouvé une solution de repli par la suite. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il a négocié seul son passage de Rennes à Saint-Étienne. Les deux représentants, réputés pour être très procéduriers, ne voudraient rien entendre. Ils réclameraient de toucher leur commission d’agent dans ce dossier. Qui peine donc à se refermer. »

