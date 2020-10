Alfred Gomis, qui n’a pas encore joué avec Rennes en raison d’une blessure à une cuisse, pourrait aussi manquer ce qui aurait dû être son retour à Dijon, contre son ancien club, vendredi prochain, en Ligue 1.

Absent face à Reims (2-2) dimanche dernier, et encore contre Lorient (2-0) ce vendredi en match amical, Alfred Gomis n’est pas totalement remis sa blessure à une cuisse. Le gardien sénégalais (27 ans, 10 sélections), recruté peu avant la fin du mercato, pourrait encore manquer le déplacement à Dijon, chez son ancien club, vendredi prochain. « Il a repris la course. Il reprend aussi le travail spécifique pendant quelques séquences. Il n’est pas suffisamment remis pour imaginer une reprise collective mais ça évolue bien, a expliqué son entraîneur, Julien Stéphan, après l’opposition face aux Merlus. On sera peut-être un peu justes (face à Dijon) mais il faut voir comment ça va évoluer en début de semaine. C’était musculaire, il faut vraiment respecter le délai de guérison. »

Également touché, Romain Salin, le gardien n° 2 dans la hiérarchie, était aussi absent ce vendredi sur la pelouse du Roazhon Park. « C’est consécutif au ballon à bout portant qu’il a pris en première mi-temps contre Reims. Ça a un peu tourné au niveau du genou, a précisé le coach rennais. Il reprendra la semaine prochaine. » Et devrait pouvoir pallier un nouveau forfait de Gomis si nécessaire. Les deux portiers seront en principe totalement rétablis pour l’entrée en Ligue des champions du Stade Rennais, le 20 octobre contre Krasnodar.

