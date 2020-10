La Serie A compte parmi les championnats les plus attractifs du globe. Pas étonnant de voir les meilleurs joueurs de la planète évoluer en terres italiennes. Mais pour attirer les plus grands, les clubs doivent proposer des salaires attractifs. Retrouvez le onze des joueurs les mieux payés d’Italie avec Koulibaly.

A l’heure où les clubs de Serie A publient des bilans comptables désastreux (AS Roma, AC Milan), avec pour principale cause la crise liée à la pandémie de coronavirus, et alors que la fenêtre des transferts s’est refermée (dans le sens des arrivées du moins), la Gazzetta Dello Sport se penche sur les salaires des footballeurs du championnat d’Italie. Le journal publie un onze des plus gros salaires, avec, et ce n’est pas une surprise, 7 joueurs de la Juventus cités !

Dans le but, on retrouve le Polonais Wojciech Szczęsny, 30 ans, qui émarge à 6,5 millions d’euros par saison. À ce poste, seul Gianluiggi Donnarumma, de l’AC Milan, lui fait de la concurrence (6 M€). Devant le portier de la Vieille Dame, on retrouve une défense à trois, avec le Néerlandais Matthijs de Ligt, 21 ans, qui touche 8 M€ (deuxième plus gros salaire de Serie A), l’Italien Leonardo Bonucci, 33 ans, qui émarge à 6,5 M€ (deux fois plus que son compère Giorgio Chiellini) et le Sénégalais du Napoli, Kalidou Koulibaly, 29 ans, qui touche 6 millions d’euros par exercice, de quoi relativiser de ne pas avoir rejoint Manchester City ou le PSG cet été.

Un milieu surcoté ?

Le milieu à quatre est composé par deux joueurs de l’Inter et deux joueurs de la Juve. Alexis Sanchez, 31 ans, est à 7 M€ alors que Christian Eriksen, 28 ans, touche lui 7,5 M€. Entre eux, le duo Aaron Ramsey, 29 ans, Adrien Rabiot, 25 ans, touche également 7 M€ d’euros par saison. Des joueurs qui tous ont été décriés et annoncés partant ces derniers mois. Devant, le trio a de quoi impressionner. Paulo Dybala perçoit 7,3 millions d’euros par saison, Romelu Lukaku est lui à 7,5 millions d’euros (Lautaro Martinez n’a que le 14e salaire de l’Inter, 2,5 M€), quant à Cristiano Ronaldo, il plane au-dessus de ses coéquipiers, avec un salaire estimé à 31 millions d’euros !

On note donc que le Veille Dame, l’Inter et le Napoli versent les plus gros salaires du championnat. Le quotidien évoque les autres écuries. À la Roma Edin Dzeko perçoit 7,5 millions d’euros par saison. Il devance l’Argentin à la santé fragile Javier Pastore, qui touche 4,5 M€ par an. Au Napoli, Koulibaly devance Lorenzo Insigne et ses 4 M€ par année. Au Milan, Ibrahimovic émarge à 7 millions. À la Lazio, Ciro Immobile mène le train avec un salaire de 4 millions d’euros par an. Sergeï Milinkovic-Savic est second avec 3,2 millions par année. À la Fiorentina, Franck Ribéry (4 M€) touche le plus gros salaire, devant José Callejon (2,2 M€). Andrea Belotti et Salvatore Sirigu mènent la danse au Torino, avec 2 M€ par an, alors que la recrue de Cagliari Diego Godin touche 3 millions par saison.

Source : Foot mercato