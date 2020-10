Auteur de trois buts en autant de matchs en Premier League, Sadio Mané était nominé pour le trophée de meilleur joueur du mois de septembre en Angleterre. Mais il ne sera pas sacré, l’attaquant de Liverpool est devancé par l’actuel meilleur buteur de la Premier League. Avec cinq réalisations en trois rencontres, le talentueux attaquant anglais est loin d’être étranger au très bon début de saison des Toffees, leader du championnat.

Comme annoncé sur le site officiel de la Barclays Premier League, Dominic Calvert-Lewin s’est vu offrir le titre de joueur EA Sports du mois de septembre. L’international anglais de 23 ans devance au classement son coéquipier James Rodriguez, ainsi que Patrick Bamford, Timothy Castagne, Harry Kane, Sadio Mané, ou encore Jamie Vardy.

"Oh, that's glorious!" 🤩@LCFC playmaker @Madders10 is the @premierleague Goal of the Month winner for September.#BeAKing pic.twitter.com/JmJeEn6uAt

— Budweiser Football (@budfootball) October 9, 2020