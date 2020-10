A la fin du match à Rabat, Aliou Cissé a réussi à glisser quelques mots au micro de nos confrères du Stades. Pour lui, le Maroc a été meilleur que le Sénégal, même s’il est satisfait de ses joueurs.

« Il n’y rien à enlever de la victoire du Maroc. Sur ce match, il ont été meilleurs que nous. Quand vous prenez trois buts, forcément on ne peut pas dire qu’ils n’ont pas été supérieurs à nous. Le 2e but nous a fait très mal, parce qu’on avait l’opportunité de revenir à 1 but partout. Et puis ce 2ème but nous sort définitivement du jeu. La victoire du Maroc est amplement méritée. »

On n’a pas donné le meilleur de nous nous. Mais dans l’ensemble, mes joueurs n’ont pas été mauvais. On est toujours en train de revoir, c’est un match amical. On est resté pendant presque un an sans jouer. Il n’y a péril en la demeure. C’est un match de reprise, dans des conditions de COVID très compliquées avec l’absence de pas mal de cadres. Sur le plan tactique, ils sont venus nous chercher très haut ». a confié le sélectionneur national après sa première lourde défaite en équipe nationale du Sénégal.

