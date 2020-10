Pour de nombreux enfants et adolescents amoureux de ballon rond, les footballeurs représentent des exemples. En France, c’est encore plus le cas dans les clubs amateurs où sont passés des joueurs professionnels. C’est notamment le cas dans ce petit club du Havre, nommé le Havre Caucriauville Sportif.

Ce petit club normand a notamment vu grandir un certain Edouard Mendy, le nouveau portier de Chelsea, passé entre autres par la réserve de l’OM, Reims, puis Rennes. En pleine trêve internationale, le portier sénégalais a rendu visite à son ancien club et a donné du baume au coeur tant aux dirigeants qu’aux licenciés.

Pour rappel, Mendy a été transféré de Rennes à Chelsea lors du dernier mercato estival pour 26 M€. Une véritable fierté pour l’association sportive du quartier de Caucriauville au Havre.

A lot of emotions and pleasure to return the club where it all started😍🙌🏻💙 pic.twitter.com/DSM9mi7g6v

— Edouard Mendy (@EdouardMendy_) October 7, 2020