Ce vendredi, l’équipe nationale du Sénégal entame sa courte préparation, face au Maroc à 18h GMT au complexe Moulay Abdellah de Rabat, pour un premier test significatif en vue de la suite des éliminatoires de la CAN 2022 au Cameroun.

A Rabat, Les Lions de l’Atlas défient les Lions de la Teranga du Sénégal dans un duel qui promet. Ce sera un choc de « Lions » qui va se jouer à huis clos à cause de la présence de la pandémie de la Covid-19 dans le royaume chérifien. Aliou Cissé sera privé de trois joueurs clés de son effectif.

Le portier sénégalais déclaré forfait, hier, est retourné à Chelsea. Edouard Mendy s’est blessé à la cuisse droite mercredi lors d’une séance d’entraînement avec la sélection. Le leader de la charnière centrale des Lions sera aussi absent. Mis en isolement après la confirmation de deux cas au coronavirus au sein de l’effectif de Naples, Kalidou Koulibaly n’a pas pu rejoindre la tanière. L’attaquant de Liverpool Sadio Mané n’y est pas non plus. Ce dernier a été testé positif au coronavirus et est contraint de déclarer forfait.

Le sélectionneur national aura une occasion de donner la chance à d’autres joueurs de se dévoiler. « On avait dû faire sans Mané pour notre premier match de la CAN, c’est aussi l’occasion pour les autres garçons qui découvrent la tanière de montrer ce qu’ils sont capables de faire. C’est difficile de le remplacer, mais c’est important également de valoriser le travail des joueurs présents, de montrer qu’ils sont aptes à le suppléer » a fait savoir Aliou Cissé.

Gana Gueye, Krépin Diatta ou encore Cheikhou Kouyaté vont certainement régner en maître sur la pelouse du complexe Moulay Abdellah de Rabat ce vendredi.

wiwsport.com