Alors qu’on annonçait son départ lors du mercato, l’attaquant sénégalais, Mbaye Niang, est finalement resté à Rennes, jusqu’à la fermeture du mercato. Ainsi, l’international sénégalais s’est trouvé dans une situation difficile et a même demandé de prendre congé de l’équipe nationale pour régler ses problèmes.

Ainsi, son entraineur à Rennes Julien Stéphan est revenu sur la situation de l’attaquant et déclare qu’il est prêt à réintégrer Mbaye Niang sans problème dans son effectif.

“Non seulement il peut rejouer, mais il a joué en début de saison. Il a fait cette sortie en juin (en mai très exactement, ndlr) en déclarant son amour à l’Olympique de Marseille, ça nous a un petit peu surpris en interne, d’autant que ce n’était pas prévu, mais ce n’est pas pour ça qu’il a été mis de côté durant la préparation, bien au contraire. Il a joué les matchs amicaux, et pour la première journée à Lille j’ai estimé que c’est lui qui devait débuter le championnat. C’est bien la preuve que malgré tout ça, je compte sur lui”, a expliqué le coach Julien Stéphan ce jeudi soir dans un Top of the Foot spécial Stade Rennais.

Ce dernier poursuit : “Ensuite j’ai fait un autre choix après le match de Montpellier, où c’est Adrien Hunou qui a débuté, poursuit Stéphan. Il ne l’a pas très bien vécu… M’Baye a besoin de se sentir numéro 1 dans la hiérarchie. L’arrivée de Serhou Guirassy amène de la concurrence, mais je crois que pour jouer au haut niveau, la concurrence est absolument nécessaire. Après, si M’Baye souhaite rester là et se remettre dans le projet, il est le bienvenu. Je l’accueille à bras ouverts”

Senenews