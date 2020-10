Lourde défaite des hommes d’Aliou Cissé face aux Lions de l’Atlas. Le vice champion d’Afrique a été battu cet après-midi en match amical par le Maroc au complet Moulay Abdellah de Rabat. (3-1) est le score final, une première sous l’ère du sélectionneur des Lions.

Privé de ses stars, Aliou Cissé a décidé de donner le pouvoir aux nouveaux avec une équipe fortement remaniée. Bingourou Kamara est titulaire dans les buts pour la première fois en équipe nationale à la place d’Edouard Mendy, blessé et rentré en Angleterre. En défense, on note la première titularisation d’Ousseynou Ba qui était dans l’axe central aux côtés de Salif Sané.

Sur les flancs, à gauche Saliou Ciss et de l’autre côté Youssouf Sabaly qui retrouve ainsi son poste de prédilection, celui de latéral droit. Cheikhou Kouyaté retrouve l’entrejeu aux côtés de Gana Guèye et Krépin Diatta comme meneur. On trouve un duo Famara Diedhiou – Mame Baba Thiam en attaque avec l’appui de Ismaila Sarr.

Maroc – Sénégal : Voici le 11 officiel des Lions du Sénégal ! Bingourou Kamara – Youssouf Sabaly – Ousseynou Ba – Salif Sané – Saliou Ciss – Cheikhou Kouyaté – Gana Gueye – Krépin Diatta – Ismaila Sarr – Famara Diedhiou – Mame Baba Thiam#MarSen #Senegal #Kebetu #wiwsport pic.twitter.com/825drMLMSK — wiwsport.com 🇸🇳 (@wiwsport) October 9, 2020

Les marocains très bien organisés derrière ont dès l’entame de la rencontre augmenté leur niveau d’intensité. Il leur a fallu que 9 minutes de jeu pour ouvrir le score. Sur les sévices de Hakimi, Selim Amallah met à terre la défense sénégalaise après juste quelques minutes du coup d’envoi de la rencontre. Le score n’évoluera plus jusqu’à la pause.

Le Sénégal est bien dans le début de la deuxième période. Aliou Cissé opère quelques changements. Boulaye Dia qui prend la place de Famara Diédhiou, Sidy Sarr au milieu après la sortie de Mame Baba Thiam. Les Lions pressent haut et tentent de passer à la vitesse supérieure. A l’image de l’attaquant de Watford, Ismaïla Sarr, qui a réussi à réaliser le premier tir cadré de l’équipe (57’). Mais les Marocains n’ont pas renoncé. Ils profitent de la fébrilité de la défense, le duo Pape Abou Cissè qui a pris la place de Salif Sané – Ousseynou Ba pour doubler l’addition.

Youssef El Arabe est auteur du deuxième but. Le Maroc, dominé, mais aggravent le score d’une tête de Youssef El Arabi bien servi par Hakim Ziyech. Les hommes d’Aliou Cissé ont réduit le score à 3 -1 sur penalty concédé par le défenseur Marocain. Ismaila Sarr, buteur, sauve l’honneur.

La dernière lourde défaite du Sénégal remonte en 2013 contre la Cote d’Ivoire en éliminatoires de la Coupe du Monde 2014, zone Afrique avec Alain Giresse sur le banc.

wiwsport.com