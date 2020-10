Le Sénégal joue le Maroc en amical ce soir à Rabat. Pour défier les Lions de l’Atlas à domicile, d’après nos confrères du Le quotidien, Aliou Cissé a fait appel à trois nouveaux dans son onze de départ : Bingourou Kamara dans les buts, Ousseynou Ba dans l’axe avec Salif Sané et Mame Baba Thiam en attaque.

L’Equipe nationale joue ce soir (18h) en amical contre le Maroc à Rabat. Un retour à la compétition, après près d’un an d’inactivité, qui ne sera pas facile pour les deux sélections, confrontées à plusieurs forfaits. Et même à la veille du match, le chat noir rodait toujours autour de la Tanière avec l’annonce du forfait de dernière minute de Edouard Mendy, touché à la cuisse droite en pleine séance mercredi. Evidemment, avec de tels imprévus, il n’est pas aisé de concocter son onze de départ. Mais le coach s’est livré à cet exercice.

C’est ainsi que dans les buts, avec le forfait de Mendy (rentré à Londres), on aura Bingourou Kamara qui aura comme doublure le jeune international U20, Boubacar Fall, pensionnaire des Espoirs de Guédiawaye. Ce dernier a rallié dare dare Rabat hier soir.

Un axe inédit : Salif Sané-Ousseynou Ba

En défense, la seule nouveauté est la première titularisation de Ousseynou Ba qui va jouer dans l’axe central aux côtés de Salif Sané. Le coéquipier de Pape Abou Cissé à l’Olympiakos profi- te de l’absence de Kalidou Koulibaly pour s’offrir une pre- mière titularisation pour une première sélection. On aura donc droit à un axe inédit qui sera mis à l’épreuve face au Maroc. Sur les flancs, on aura à gauche Saliou Ciss et de l’autre côté Youssouf Sabaly qui retrouve ainsi son poste de prédilection, celui de latéral droit. Annoncé dans un premier temps en défense, Cheikhou Kouyaté va retrouver l’entrejeu aux côtés de Gana Guèye et Krépin Diatta.

En attaque, Cissé va lancer un autre nouveau, il s’agit de Mame Baba Thiam. Ce sera la bonne pour le nouveau pensionnaire de Fenerbahce qui n’avait pas honoré sa dernière sélection pour cause de blessure. Avec Ismaïla Sarr, ils seront associés à Famara Diédhiou qui va jouer en pointe.

Le onze de départ

Bingourou – Sabaly, Sané, Ousseynou Ba, Saliou Ciss – Kouyaté, Gana Guèye, Krépin Diatta – Ismaïla Sarr, Famara Diédhiou, Mame Baba Thiam

wiwsport.com