Le portier des Lions a quitté le regroupement de la taniére aujourdhui à Rabat pour rejoindre son club. Edouard Mendy est blessé lors de la séance d’entrainement du 7 octobre, on connait désormais le diagnostic.

Il sera indisponible deux semaines maximum informe The Athletic visité par wiwsport qui s’est basé sur le type de blessure. Edouard Mendy rentre aujourdhui à Londres et se rendra au terrain d’entraînement de Chelsea à Cobham pour être évalué par le service médical du club. Il a ressenti une douleur à la jambe droite au début d’une séance d’entraînement avec l’équipe sénégalaise mercredi après avoir attrapé le ballon à plusieurs reprises.

Il a déjà eu un diagnostic précoce dans un hôpital de Rabat, au Maroc, qui a montré qu’il ne s’agissait que d’un problème mineur. Les premières indications suggèrent qu’il s’agit d’un problème de cuisse, bien que notre source ait été informé qu’il pourrait en fait s’agir d’une tension aux ischio-jambiers. Plutôt que de risquer d’autres dommages, le joueur de 28 ans a mis fin à son implication dans la session et est allé faire examiner la question.

Il semble certain qu’il manquera le match de Premier League à domicile contre Southampton le 17 octobre. Chelsea débute sa campagne de Ligue des champions à domicile contre Séville trois jours plus tard et Mendy espère pouvoir être de retour pour cela. Le club anglais voudra d’abord effectuer ses propres tests avant de finaliser toute date de retour potentielle.

