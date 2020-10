Pour la rencontre amicale Maroc -Sénégal ce vendredi, tout est fin prêt selon le président de la fédération sénégalaise de football. Augustin Senghor rassure sur l’organisation dans le contexte sanitaire actuelle.

Selon le patron du football sénégalais actuellement à Rabat, il y’a un bon mental dans le groupe des Lions qui jouera dans plusieurs de ses cadres, 4 joueurs forfaits. Le plus important selon lui est de voir la réaction du groupe qui est resté 10 mois sans jouer. La dernière sortie des Lions remonte à Novembre 2019. Ces rencontres sont « des matchs de relance » et sont organisées avec un protocole sanitaire qui exige le huis clos et des délégations réduites pour les deux équipes.

wiwsport.com