La rencontre se jouera demain au Complexe Prince Moulaye Abdallah de Rabat. Elle va démarrer à 18 heures GMT.

Annoncé il y’a un mois, le duel entre les Lions de la teranga face à ceux de l’Atlas aura lieu demain vendredi 9 octobre 2020 au complexe Moulay Abdellah de Rabat. Elle va démarrer donc à 18h Gmt, soit 19 heures heure locale, le Maroc étant en avance d’une heure. Notons que la rencontre se jouera à huis clos, le public n’est pas autorisé.

Les Sénégalais seront sans doute heureux d’apprendre que ce match sera diffusé sur la chaîne nationale RTS1. Pour ceux qui sont au Maroc, le match sera diffusé sur Al Aoula et Arryadia. Pour les internautes, vous aurez un plateau spécial sur wiwsport.com avant et après le match pour faire des pronostics, réagir sur le 11 de départ et enfin sur la prestation des joueurs à la fin du match.



Rappellons que pour cette rencontre 4 joueurs sénégalais sont forfaits : Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Clément Diop et Edouard Mendy.

