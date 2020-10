L’ancien attaquant de Monaco Islam Slimani a accordé une longue interview à France Football cette semaine sur son passage à l’ASM, sa conception du jeu et sa carrière complètement atypique. En marge de cet entretien dans notre magazine, il a également évoqué son rapport avec l’équipe d’Algérie et son pays.

A la CAN 2013, Vahid Halilhodzic (NDLR : le sélectionneur de l’équipe) était en train de construire l’équipe. On était jeunes et naïfs. Les deux suivantes, on aurait pu gagner. La CAN 2015 s’est jouée à rien contre la Côte d’Ivoire en quarts de finale (1-3). En 2017, il y avait des turbulences dans la sélection nationale. En 2019, cela a enfin fonctionné. L’arrivée de Djamel Belmadi a tout changé, parce que l’ossature du groupe n’a pas tant bougé que cela.Djamel Belmadi a une parfaite connaissance du joueur algérien. Il sait comment le prendre, il sait comment lui parler. C’est un mec intelligent qui aime beaucoup son pays et qui a su le transmettre à ses joueurs.

A-t-il su pacifier les rapports entre les joueurs nés en Algérie et les binationaux ?

Oui. Il a déjà été capitaine de la sélection par le passé. Il connaît l’environnement local. Il a grandi en France mais c’est quelqu’un qui est venu régulièrement en Algérie. Il connaît les deux mentalités. Cela a clairement beaucoup joué… On est devenu champion d’Afrique avec des joueurs comme Baghdad Bounedjah, Youcef Belaili ou Djamel Benlarmi. Même si ces joueurs n’évoluent pas en Europe, ils ont largement le niveau pour jouer en L1, voire mieux. Je peux dire qu’en Algérie, il y en a d’autres… Récemment, un joueur nous a rejoint en stage, le jeune Adem Zorgane (Paradou AC), il vaut le coup d’œil. Ces talents, il faut leur donner leur chance. Et les clubs algériens doivent comprendre que, parfois, il ne faut pas les retenir…