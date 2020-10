Le sélectionneur des Lions Aliou Cissé convoque le gardien de but U20 pour remplacer les forfaits de Clément Diop et Edouard Mendy. Selon nos informations, le pensionnaire de Espoirs de Guédiawaye est en route pour le Maroc.

Boubacar Fall rejoint la tanière et remplace Clément Diop forfait pour le compte des match amicaux de l’équipe nationale du Sénégal ce vendredi 9 octobre face au Maroc et le 13 face à la Mauritanie. Selon les informations de wiwsport.com, le jeune gardien de but a pris son vol ce jeudi pour rejoindre l’équipe nationale du Sénégal après avoir effectué des tests qui sont revenus négatifs.

Le sélectionneur des lions Aliou Cissé vient donc de faire appel à un nouveau gardien de but sénégalais. Il s’agit de Boubacar Fall, le meilleur gardien du tournoi UFOA U20 remporté par le Sénégal. Il remplace Clément Diop, forfait qui effectuait son retour en sélection et n’a pas été libéré par son club, l’Impact de Montréal, mais également Edouard Mendy blessé qui est retourné à Chelsea.

Le Sénégal avait remporté la finale de la 2ème édition du tournoi de l’Union des Fédérations Ouest-Africaines (UFOA) Zone A U20, en battant le Mali (2-0), au stade Général Lansana Conté à Conakry. Boubacar Fall était le meilleur gardien de la compétition. Il a aussi participé à la Coupe Arabe 2020 avec le Sénégal. Invité à la quatrième édition de la Coupe arabe des moins de 20 ans, les lionceaux avaient remporté la compétition.

Pourtant, au mois de septembre dernier, il faisait partie des 32 lionceaux convoqués pour entamer un stage de préparation en régime internat du 14 septembre au 16 novembre dans le cadre des préparatifs des prochaines échéances. Il enregistre sa première convocation en équipe nationale A.

