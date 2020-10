Andorre a décroché sa première victoire de sa saison européenne après son succès ce mercredi face à Anvers (J2). Trois sénégalais, les lions Ibrahima Fall Faye et Clevin Hannah, également Malik Dime, ont été de la partie.

Et c’est le club espagnol d’Andorre où évoluent Clevin Hannah (12 pts) et Malik Dime (4 pts) qui s’est imposé au finish (60-71), signant du coup un premier succès dans le groupe C.

Ibrahima Fall Faye (9 pts) et son équipe cherchent toujours cette première victoire après deux journées disputées.

