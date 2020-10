Victime d’une grave blessure au genou gauche (rupture des ligaments croisés) en sélection nationale en mars 2019 lors du match du Sénégal contre le Mali, Cheikh Ndoye a depuis lors travaillé dur pour revenir a top niveau. L’international sénégalais a signé au Red Star en National et est prêt à relever ce nouveau défi et pourquoi pas retrouver la Tanière.

Dans une interview accordée au journal Le Parisien parcourue par wiwsport, l’ancien capitaine d’Angers ne cache pas ses envies de retour en équipe nationale du Sénégal : » Je reste sélectionnable car c’est une vraie fierté de défendre les couleurs de son pays. »

Pour Cheikh Ndoye le plus important était de retrouver la compétition : « J’ai été opéré le 25 avril 2019 du genou. Depuis, j’ai bossé comme un fou, car je n’ai pas le choix. Je veux revenir à mon niveau. Mais l’entraînement, ce n’est pas la compétition et comme tout compétiteur, j’ai besoin de jouer, de retrouver mes sensations, Le terrain me manque. (…) Je suis d’abord là pour rejouer au foot, retrouver le terrain et la compétition. Si j’en avais fait une question d’argent, je ne serais pas venu au Red Star. »

Cheikh Ndoye n’a pourtant pas manqué de prétendants pendant ce mercato, mais les clubs sont restés frileux : « En Ligue 2, il y avait Sochaux, Dunkerque, mais ils avaient un peu peur par rapport à mon genou blessé et à mon âge. Mais ils ne me connaissent pas. Ils m’ont simplement vu à la télé (sourire). »

