La saison de lutte 2020-2021 est en train de prendre forme. Les promoteurs s’activent de gauche à droite et, dans la plus grande discrétion, afin de monter des combats chocs.

Pour la nouvelle saison à venir, les amateurs auront droit à deux demi-finales de feu : Balla Gaye 2 / Bombardier et Ama Baldé / Modou Lô. Les deux vainqueurs pourraient se croiser dans une finale de rêve. Gaston Mbengue a surpris tout son peuple, en actant le combat revanche entre Bombardier et Balla Gaye 2.

Une affiche inattendue qu’il a scellée, pour le plus grand bonheur des amateurs. Alors que ces derniers pensaient qu’il allait sauver le combat Balla Gaye 2 / Gris Bordeaux, suite au désistement du 3ème Tigre de Fass, Gaston Mbengue avait d’autres plans en tête. C’est ainsi qu’il a contacté les deux lutteurs qui ont accepté, sans broncher, afin de solder leurs comptes vieux de six (6) ans. Une revanche de feu, puisque le B52 de Mbour et le Lion de Guédiawaye s’étaient croisés, le 8 juin 2014. Un affrontement qui avait tourné à l’avantage de Bombardier.

Celui-ci, par la même occasion, en a profité pour lui chiper la couronne. Une défaite difficile à digérer pour le fils de Double Less. Il mettra sa défaite sur le «dos» de la maladie, pour expliquer ce cinglant revers. Maintenant, Balla Gaye 2 a une chance ultime de rectifier le tir en tentant de barrer la route à Bombardier. Mais le B52 de Mbour l’entendra-t-il de cette oreille ?

L’autre demi-finale mettra aux prises Ama Baldé et Modou Lô. Un duel organisé par le promoteur Luc Nicolaï et qui vaut son pesant d’or. Les amateurs piaffent d’assister à cette confrontation royal. Un gros derby entre Pikine et Parcelles, où il est difficile de dégager un favori. Modou Lô, détenteur de la couronne de roi des arènes, devra tout donner pour garder son titre face à un Ama Baldé assoiffé de victoires.

