Après 11 mois d’interruption pour cause de crise sanitaire, le football reprend ses droits pour les sélections africaines avec une trentaine de matchs amicaux programmés au cours des prochains jours. Coronavirus oblige, de nombreuses rencontres auront lieu à huis clos et hors du continent africain afin de faciliter le déplacement des joueurs évoluant en Europe.

Le premier gros choc va avoir lieu ce jeudi soir avec l’affiche entre la Belgique et la Côte d’Ivoire à Bruxelles. Pour la première du nouveau sélectionneur Patrice Beaumelle et le grand retour de Gervinho, ces Eléphants toujours en reconstruction espèrent montrer une bonne image face à un adversaire qui occupe la tête du classement FIFA.

Si certains comme le Maroc, qui affrontera le Sénégal puis la RDC, et le Nigeria, qui enchaînera Algérie puis Tunisie, ont opté pour un programme 100% africain, d’autres comme le Cameroun, qui fera face au Japon, l’Algérie qui défiera le Mexique, et le Mali qui en découdra avec l’Iran, ont choisi des adversaires moins habituels. Quoi qu’il en soit, le but est toujours le même : préparer les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2021 qui seront au programme le mois prochain.

Le programme des matchs amicaux du mois d’octobre des sélections africaines

Joués mercredi

Andorre 1–2 Cap-Vert

Zambie 1–0 Malawi

Jeudi 8 octobre

Mozambique – Guinée-Bissau, à Rio Maior (Portugal)

Libye – Togo, à Tunis : ANNULE

Belgique – Côte d’Ivoire, à Bruxelles

Afrique du Sud – Namibie, à Rustenburg

Vendredi 9 octobre

Maroc – Sénégal, à Rabat

Burkina Faso – RD Congo, au Maroc

Congo – Gambie, à Faro (Portugal)

Soudan – Tunisie, à Radès

Nigeria – Algérie, à Sankt Veit an der Glan (Autriche)

Japon – Cameroun, à Utrecht (Pays-Bas)

Ghana – Mali, à Antalya (Turquie)

Mauritanie – Sierra Leone, à Nouakchott

FC Swift Hesper – Madagascar, à Hesperange (Luxembourg)

Kenya – Zambie, à Nairobi

Samedi 10 octobre

Guinée – Cap-Vert, à Albufeira (Portugal)

Dimanche 11 octobre

Libye – Comores, à Tunis

Guinée Bissau – Angola, à Lisbonne (Portugal)

Gabon – Bénin, à Lisbonne (Portugal)

Malawi – Zimbabwe, à Blantyre

Tanzanie – Burundi, à Dar Es Salaam

Niger – Tchad, à Niamey

Afrique du Sud – Zambie, à Rustenburg

Lundi 12 octobre

Togo – Soudan, à Tunis (Tunisie)

Ghana – Qatar, à Antalya (Turquie)

Mardi 13 octobre

Algérie – Mexique, à La Haye (Pays-Bas)

Guinée – Gambie, à Faro (Portugal)

Sénégal – Mauritanie, à Thiès

Tunisie – Nigeria, à Sankt Veit an der Glan (Autriche)

Maroc – RD Congo, à Rabat

Japon – Côte d’Ivoire, à Utrecht (Pays-Bas)

Mali – Iran, à Antalya (Turquie)

Angola – Mozambique, à Rio Maior (Portugal)

Tchad – Niger A’, à Niamey

Niger – Sierra Leone, à Niamey

source: afrikfoot