S’il existait un trophée pour le meilleur bizutage de la tanière, Ousseynou Ba le prendrait facilement. La vidéo de ses pas de danse est devenue virale sur les réseaux sociaux. Le défenseur de 24 ans revient à cœur ouvert sur son entrée retentissante en équipe nationale.

« Je suis très content et fier d’être ici. C’est vrai que c’est ma première sélection, ce qui rend heureux ma famille, mes amis, tout le monde » a déclaré Ousseynou Ba. Coéquipier de Pape Abou Cissé en club, désormais ils partageront la tanière. Une intégration réussie confesse t’il. « Les joueurs m’ont bien accueilli, le staff aussi. Déjà je connaissais quelques uns, donc c’était facile pour moi d’intégrer le groupe ».

Arrivé hier à Rabat où a lieu le regroupement en prélude au match amical face au Maroc, vendredi à 18 heures (heure locale), Ba s’est illustré lors de son bizutage. « C’est la tradition. On sait tous que pour le premier jour en équipe nationale, il faut danser. J’ai fait tout mon enfance à Guédiawaye donc je connaissais déjà les pas et c’était facile pour moi. C’était bien et tout le monde était content ».

Après une très belle saison à l’Olympiakos (première division grecque), l’ancien joueur du CNEPS de Thiès est convoqué en équipe nationale pour la première fois. Il fait partie des 4 défenseurs centraux choisis par Aliou Cissé.

wiwsport.com