L’une des dernières recrues du Stade Rennais, Alfred Gomis a été officiellement présenté au Roazhon Park, ce mardi, lendemain de la fin du mercato estival.

Le portier sénégalais absent en sélection pour blessure, a évoqué son enthousiasme de retrouver les pelouses sous les couleurs de son nouveau club mais surtout ses premiers pas en Ligue des Champions.

« La Ligue des champions ça fait envie »

« Je suis très content de rejoindre la famille du Stade Rennais F.C. C’est le projet qui m’a donné envie de venir à Rennes. Je suis heureux d’avoir eu cette opportunité. Bien sûr, la Ligue des Champions ça fait envie, mais ça vient après. On doit être focalisé sur le championnat d’abord. La Ligue des Champions est une très belle compétition que l’on va découvrir tous ensemble et on donnera le maximum au moment voulu.

« Ma petite blessure »

Ce sera important pour le coach d’avoir un groupe solide, on aura besoin de tout le monde. Avec l’enchaînement des matches, on n’aura pas beaucoup de temps pour les préparer. Tout le monde devra être attentif. Ma petite blessure est très bien gérée. Le staff fait ce qu’il faut. Je suis en train de progresser.

Avec Édouard Mendy

On a échangé un peu avec Edouard Mendy. C’est un très bon mec. Je suis très content pour lui et son nouveau challenge. Lui aussi m’a félicité de ce qui m’arrive. Le club me voulait vraiment, on démarre sur de bonnes bases. Je veux mettre mes qualités humaines et sportives à la disposition de l’équipe. Romain (Salin) a fait un bon travail jusqu’à présent. Je veux me donner à fond et mettre l’entraîneur en difficulté dans ses choix. Le Stade Rennais F.C. peut être satisfait d’avoir deux gardiens d’expérience. »

