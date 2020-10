Le club francilien s’est attaché les services du milieu de terrain Cheikh Ndoye. L’international sénégalais qui évoluait au SCO Angers a signé un contrat d’une saison plus une en option en cas d’accession en Ligue 2.

Après un an et demi sans compétition, Cheikh Ndoye espère retrouver les sensations avec Red Star : « Je viens de signer au Red Star, j’espère qu’on va passer une bonne saison. J’ai lu le livre du club et il y a une phrase que j’ai bien aimée : le Red Star a tout vécu, des descentes des montées des heures glorieuses et des défaites malheureuses ». Ça représente tout mon parcours. Dans le foot il y a des hauts et des bas. J’ai connu la Ligue 1, la sélection sénégalaise. J’ai fait la coupe du monde. Je suis passé par Epinal, Créteil, Angers, Birmingham et aujourd’hui je suis au Red Star, un club mythique, historique. J’espère que nous allons faire une très bonne saison et que le club retrouve l’Elite française », affirme de joueur aux 35 sélections avec les lions du Sénégal.

Un nom, une carrière, Monsieur Cheikh Ndoye a un mot pour vous ⤵️ pic.twitter.com/WXAApLws6s — Red Star FC ✪ (@RedStarFC) October 7, 2020

