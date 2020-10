Quatre arbitres sénégalais, Maguette Ndiaye, Issa Sy, Malick Samba et Nouha Bangoura prendront part à un stage de préparation de la dernière phase de la Ligue africaine des champions et de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), prévu au Caire du 11 au 15 octobre.

Le stage était prévu dans un premier temps du 16 au 20 septembre.

Déjà présents au Caire, les officiels sénégalais auront droit à des tests Covid-19 vendredi et samedi avant le démarrage effectif du stage, dimanche.

Après plusieurs reports, la CAF a décidé de tenir les demi-finales de la LDC en aller et retour au Caire et à Casablanca.

Les demi-finales aller ont été programmées les 17 et 18 octobre et le retour entre le 23 et le 24 du même mois.

Les demi-finales opposeront Al Ahly au WAC de Casablanca et Raja au Zamalek d’Egypte.

La finale aura lieu le 6 novembre.

Si elle oppose les deux clubs cairotes, elle aura lieu dans la capitale égyptienne, et si elle se joue entre les deux clubs marocains, elle aura lieu à Casablanca.

Dans le cas où elle mettrait aux prises un club égyptien et un club marocain, un tirage au sort sera effectué par la CAF pour désigner la ville hôte de la finale, avait précisé l’instance dirigeante du football africain lors de la dernière réunion de son comité exécutif.

Pour la Coupe de la CAF, il a été retenu d’organiser les demi-finales à Rabat (Maroc) sous forme de rencontres uniques devant opposer Horoya AC-Pyramids d’Egypte et Hassania Agadir-RS Berkane.

Les demi-finales ont été programmées les 19 et 20 octobre, tandis que la finale aura lieu le 25 octobre.

APS