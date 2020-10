Aprés Alanyaspor, Papiss Demba Cissé va évoluer à Fenerbahce. Il a signé un contrat d’un an avec le club et a présenté officiellement ce mercredi.

« Fenerbahçe est indéniablement un grand club. Je suis très heureux et fier d’être ici. J’ai également reçu des offres de différents clubs, mais c’était plus important pour moi de choisir Fenerbahçe. La situation de l’équipe est très bonne. Les joueurs de l’équipe sont des joueurs vraiment extraordinaires. Nous ferons de notre mieux pour montrer le meilleur et nous essayerons d’atteindre notre objectif ensemble » a déclaré le deuxieme meilleur buteur de la Super Lig (précédente saison) avec 22 buts.

Il s’agit de sa deuxieme saison en Turquie. Et l’ancien joueur de Newcastle s’y plait bien. « Pour moi, c’est agréable d’avoir une telle compétition. Parce que je suis un joueur qui aime la compétition. Je suis un joueur qui croit que cette compétition doit être dans le but de se développer. S’il y a de la concurrence, cela vous poussera à travailler plus fort. C’est pour le bien de l’équipe. C’est important d’avoir de la concurrence. Si vous êtes attaquant, vous devez avoir le sens de la compétition. Je n’ai ni peur ni anxiété de ma part. Nous allons essayer de réaliser quelque chose ensemble. J’espère que nous faciliterons le travail de Fenerbahçe dans ce sens » a t’il déclaré lors de sa présentation rapporté par le site du club.

Son niveau de perfomance à son age fait beaucoup parler. Cissé continue de briller ! En aout passé, il était le seul africain dans le TOP 10 des meilleurs buteurs en Europe. « J’ai 35 ans. Bien sûr, j’aurai l’occasion de jouer. Je vais jouer, contribuer à l’équipe. J’ai déjà joué dans de grandes équipes, en Angleterre. Bien sûr, je veux jouer. Je me sens plus heureux si je peux jouer. Je suis devenu professionnel à l’âge de 19 ans. Je travaillerai beaucoup pendant que je suis ici. Je ferai de mon mieux pour en profiter. Je veux jouer comme tout le monde dans cette équipe. Bien sûr, je veux mériter ce maillot avec ma performance. » Le ton est donné pour cette nouvelle saison avec le club canari.

wiwsport.com