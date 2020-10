Lundi, le latéral droit Bouna Sarr a été officiellement transféré de l’Olympique de Marseille au Bayern Munich pour 10 millions d’euros.

L’ancien Messin a dévoilé les coulisses de l’un des mouvements surprenants de ce mercato d’été. Bouna Sarr avec le maillot du Bayern Munich. A la surprise générale, Bouna Sarr a donc rejoint le Bayern Munich sur ce mercato d’été.

Contre un chèque de 10 millions d’euros, le récent vainqueur de la Ligue des Champions a misé sur le latéral droit afin de devenir la doublure de Benjamin Pavard. Malgré ses performances correctes à l’Olympique de Marseille, le joueur de 28 ans n’était pas attendu dans les rangs d’un cador européen.

Sarr dévoile les coulisses de cette opération Au micro de la radio RMC ce mardi, l’ancien Messin a dévoilé les coulisses de cette transaction, avec notamment un match amical déterminant entre l’OM et le Bayern (0-1) en juin dernier. «En fait, j’ai appris leur intérêt de la part de mon agent Patrick Mendy. Avant même que l’opération ne se réalise, c’était une fierté d’être dans le viseur de ce club», a-t-il reconnu. «On m’a dit qu’ils cherchaient un latéral droit de mon profil. Ils voulaient un joueur qui puisse attaquer, qui puisse leur apporter un plus offensivement. On a joué contre eux en amical. Et ça s’était plutôt bien passé pour moi, j’avais réussi à montrer des choses intéressantes. Leur coach avait apprécié ma performance, et par la suite il a dit qu’il me voulait. Après, leur directeur sportif a contacté mon agent qui s’est occupé de tout», a fait savoir Sarr.

Une vraie place pour lui Signé pour 4 ans par les Munichois, l’ex-Marseillais a été aussi rassuré concernant son futur temps de jeu. Recruté dans un rôle de remplaçant pour faire souffler Pavard, le natif de Lyon a visiblement reçu quelques garanties. «On m’a expliqué qu’on ne me faisait pas venir ici pour rien, qu’on comptait sur moi. Le Bayern a un groupe assez restreint, plus qu’à l’OM ou d’autres clubs. Il y aura beaucoup de turnover, la plupart des joueurs ici jouent. Ce sera à moi de donner le maximum pour m’imposer», a-t-il terminé. Un sacré défi pour une opportunité incroyable.

