Des équipes nationales africaines désireuses de jouer des matchs amicaux durant le mois en cours, pour préparer les prochaines journées des éliminatoires de la CAN en novembre, ont eu du mal à réunir leurs joueurs à cause notamment de la pandémie de Covid-19.

Confronté à ce problème, le Sénégal va jouer ses deux prochains matchs sans deux cadres, Sadio Mané (Liverpool, Angleterre) et Kalidou Koulibaly (Naples, Italie).

Mané a été testé positif au coronavirus. Koulibaly, le capitaine des Lions du Sénégal, a été mis en quarantaine en même temps que ses coéquipiers en club par les autorités sanitaires italiennes, par crainte d’éventuelles contaminations de Covid-19.

Mais les Lions peuvent s’estimer heureux, selon leur sélectionneur, Aliou Cissé, car, dit-il, aucun club n’a retenu un joueur à cause de la pandémie.

‘’Les clubs ont joué le jeu’’, s’est réjoui le sélectionneur national.

Mais il n’est pas possible de dire la même chose de l’Ajax d’Amsterdam (Pays-Bas), qui a retenu quatre internationaux africains. Ces derniers s’apprêtaient à rejoindre leur équipe nationale. Il s’agit des Marocains Noussair Mazraoui et Zakaria Labyad, du Burkinabé Lassina Traoré et du Ghanéen Mohammed Kudus.

A cause du Covid-19, la Fifa a assoupli les dispositions obligeant les clubs à libérer leurs joueurs pour les rencontres internationales.

Mettre un joueur à la disposition de sa sélection nationale n’est plus une obligation pour les clubs lorsque le footballeur doit être l’objet d’‘’une quarantaine d’au moins cinq jours à compter de l’arrivée dans la [ville] du club’’.

Concernant les autres conditions requises pour retenir un joueur en club, au détriment de sa sélection nationale, il faut ‘’l’existence d’une restriction de voyage vers ou en provenance’’ de la ville où siège son club. De même faut-il ‘’une exemption spécifique émanant des autorités compétentes…’’ a indiqué la Fifa.

Le Maroc, adversaire du Sénégal pour un match amical prévu vendredi, jouera sans le défenseur Nayef Aguerd (Rennes, France), qui est blessé. En plus des deux pensionnaires de l’Ajax Amsterdam.

Des confrères interrogés par l’APS confirment des forfaits chez les Eléphants de Côte d’Ivoire. Leur sélectionneur, Patrick Baumelle, va se passer de l’attaquant Jean Evrard Kouassi (Wuhan Zall, Chine) et de Simon Déli, défenseur de Bruges (Belgique).

Les premiers cas de coronavirus ont été notés dans la ville de Wuhan, en Chine, même si la cité chinoise ne compte officiellement plus aucun cas depuis plusieurs mois.

La Côte d’Ivoire jouera deux matchs de préparation. Le premier aura lieu à Bruxelles, contre la Belgique.

Pour le Syli de Guinée, qui a décidé d’organiser ses rencontres amicales à Algarve, dans le sud du Portugal, Didier Six, le sélectionneur, a appelé 23 joueurs. Baissama Sankoh, testé positif au Covid-19, et José Martinez Kanté, asymptomatique, sont restés dans leurs clubs respectifs. Issiaga Sylla (RC Lens, France) est absent en raison d’une blessure.

Pour la Gambie, qui fait partie des adversaires de la Guinée, six des 25 joueurs convoqués n’avaient pas encore pris part au stage de préparation des matchs amicaux, selon les médias locaux.

Du côté des Ecureuils du Bénin, on peut se frotter les mains, car les seuls absents sont Anane Tidjane et Marcelin Koupko, qui évoluent respectivement en Tunisie et en Turquie. Mardi, ils n’avaient pas encore obtenu de visa, a appris l’APS de source informée.

Chez les Eperviers du Togo, trois joueurs n’ont pas répondu à l’appel du sélectionneur. Peniel Mlapa (Ittihad Kalba, Emirats arabes unis) a été retenu par son club en raison du Covid-19, affirment des journalistes togolais.

Le Togo, qui est dans le même groupe éliminatoire que le Sénégal pour la Coupe du monde 2022, jouera contre la Libye, jeudi, en Tunisie.

Au Cameroun, quelques-uns des 24 joueurs sélectionnés ne seront pas présents. Certains seront absents à cause de blessures, c’est le cas de l’attaquant Ignatius Ganago (RC Lens), également de Jean-Pierre Nsame (Young Boys, Suisse), qui est absent de la sélection camerounaise depuis trois ans. Nicolas Nkoulou (Torino, Italie) continue à différer son retour en sélection nationale.

Les Lions indomptables vont enregistrer le forfait de Jérôme Onguéné (Red Bulls Salzburg, Autriche) pour ‘’soupçon de Covid-19’’.

APS