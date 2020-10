Le combat entre Lac 2 et Eumeu Séne n’aura finalement lieu, le promoteur Gaston Mbengue a pris tout le monde au dépourvu pour annoncer qu’il se retire de l’organisation. Dans un entretien téléphonique avec Sunu Lamb, le Don King dit qu’il se contentera du combat Balla gaye 2 / Bombardier, où il va jeter toutes ses forces.

« Honnêtement, je ne veux plus de combat. Je vais mettre toutes mes forces sur le combat Bombardier/ balla Gaye 2. Je vais m’y atteler, le préparant en longueur. Et c’est fini ! Eumeu Séne est mon fils. Je voulais lui trouver un adversaire, mais un autre promoteur le fera à ma place. Si vous voulez entendre la vérité, je ne peux plus organiser de combat, à part Balla Gaye 2/ Bombardier. Je ne démarche rien du tout. Je ne suis pas sur Eumeu Séne/ Lac 2. A chaud, j’avais dit que, dans trois jours, j’allais trouver un adversaire à Eumeu Séne. Mais après avoir bien réfléchi, à cause des tracasseries dans l’arène et des gens qui ne sont pas loyaux, je préfère m’en tenir à mon combat Balla gaye 2/ Bombardier », souffle-t-il au bout du fil.

