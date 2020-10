Le transfert d’Habib Diallo de Metz à Strasbourg ne passe vraiment pas. Un message privé du joueur qui a fuité met le feu aux poudres et évoque des pressions du FC Metz.

Une conversation privée d’Habib Diallo a fuité sur les réseaux sociaux. Sur ces enregistrements, l’attaquant sénégalais affirme avoir dû quitter le FC Metz pour le RC Strasbourg après des pressions du club messin, ce que dément son président.

« Si je ne réponds pas, les gens vont croire que c’est moi. Mais ce n’est pas le cas. Les supporters ne savent pas tout ce qu’il se passe au FC Metz », confie Habib Diallo dans ce message vocal destiné à une conversation privée sur Instagram et relayé par RMC Sport.

Metz l’aurait forcé à partir à Strasbourg

« Ne dis à personne que c’est moi qui t’as dit des trucs », confie le joueur à son interlocuteur qui a décidé de diffuser l’enregistrement sur Twitter avant de le supprimer.

Les supporters ne savent pas tout ce qu’il se passe au FC Metz (…) Ça fait sept ans que je suis à Metz, on ne m’a jamais entendu. Jamais. C’est eux qui me forcent à partir. Combien de clubs sont venus pour moi ? Metz a refusé.

Habib Diallo

« Ils me forcent à partir là-bas. Avant-hier, j’ai dit que je ne partais plus et que je restais à Metz. Ils ne voulaient pas », a-t-il ajouté, toujours selon ce message qui a fuité.

Le président du FC Metz dément des pressions

Le président du FC Metz Bernard Serin a dû organiser une conférence de presse dans l’urgence mardi 6 octobre 2020 pour éteindre l’incendie. Il a expliqué qu’il n’avait reçu aucune offre concrète de clubs sauf Strasbourg, et encore moins étrangers. Il a également démenti toute pression exercée sur le joueur.

A deux jours de la fin du mercato, la seule proposition concrète est arrivée de Strasbourg par les agents d’Habib Diallo (…) Je n’ai pas vu une seconde Habib Diallo pour ce transfert. Philippe [Gaillot] (directeur général adjoint du FC Metz) ne l’a pas vu une seconde non plus !

Un transfert à 10 millions d’euros qui passe mal

Ce transfert à 10 millions d’euros (hors bonus) passe en tout cas très mal chez les supporters messins, vexés que le joueur rejoigne l’adversaire régional. Les messages de colère se sont multipliés sur les réseaux sociaux.

Le siège du FC Metz, à côté du stade Saint-Symphorien, a même été tagué mardi. On pouvait y lire les inscriptions : « Serrin démission », « lâches » ou encore « Aucun honneur ».

Source : Lorraine actu