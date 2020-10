Kepa veut récupérer sa place de titulaire avec Chelsea. Le gardien de but espagnol a annoncé qu’il va travailler pour retrouver son poste de numéro 1.

Recruté il y a quelques semaines par Chelsea, Edouard Mendy devient le nouveau numéro un dans la hiérarchie des gardiens. Kepa, après la répétition de ses bourdes, a été relégué au second plan. Mais l’ancien gardien de l’Athletic Bilbao a pour intention de redevenir titulaire.

« Ce n’est peut-être pas la situation de rêve, mais parfois ces choses arrivent. Je suis convaincu que je changerai ma forme. Je n’ai pas le sentiment d’être un remplaçant. Nous avons trois gardiens de but et le niveau est très élevé. C’est lui (Lampard) l’entraîneur qui choisit les onze et nous devons essayer de faire de notre mieux et si nous ne jouons pas, nous devons essayer autant que possible», a-t-il déclaré en conférence de presse avec la sélection nationale espagnole.

