Convoqué pour les prochaines rencontres de l’équipe nationale du Sénégal, l’attaquant de Reims, Boulaye Dia, né à Oyonnax, en France honore sa première convocation en sélection nationale.

Ayant rejoint la tanière ce mardi soir, à Rabat, le buteur de Reims raconte ses premiers pas en sélection dans une interview avec la chaîne de la fédération sénégalaise de football. Il se dit prêt à faire bon usage du temps de jeu qu’il aura.

En contact avec Aliou Cissé depuis janvier

« C’est un honneur, un plaisir. Je suis content parce que j’attendais ça. J’avais à cœur de découvrir cette sélection et là c’est ma première sélection et je suis extrêmement content. Mes 1ers contacts avec Aliou Cissé datent de janvier dernier. Il était venu me voir contre l’As Monaco en même temps qu’il était venu voir Keita Baldé. On a discuté et il m’a conseillé de continuer à travailler car j’étais proche de la sélection. »

Ses premiers pas en sélection

« C’est le cœur parce que c’est mon pays, c’est le pays de mes parents. J’avais à cœur de porter le maillot sénégalais. Je sais que je vais rendre fière toute ma famille, mes parents, mes sœurs, mes frères, mes amis. C’est une fierté de porter ce maillot. Elle se passe très bien car je connaissais quelques joueurs. Y’en a beaucoup que j’affronte tous les week-ends en ligue 1 et il y’a Edouard Mendy, avec qui, je jouais à Reims et qui est maintenant à Chelsea. Il m’a pris sous son aile comme son petit-frère. »

La concurrence

« Pour le moment , on ne peut pas parler de concurrence. On doit être tous complémentaire, chacun va apporter un plus à l’équipe et ça qui va faire notre force. Tant qu’on porte le maillot, on doit juste faire preuve de force et tirer l’équipe vers le haut. Je suis prêt. J’ai été prêt pour venir en sélection donc je vais être prêt, une fois, que j’aurai du temps de jeu et donner le meilleur de moi-même. »

