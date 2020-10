Bambo Diaby, défenseur sénégalais de Barnsley, est suspendu deux ans pour dopage. Âgé de 22 ans, l’ancien joueur de la Sampdoria et de Lokeren avait été testé positif à la higénamine à la suite de la rencontre contre Blackburn Rovers le 23 novembre dernier. Il ne pourra rejouer avant le 17 janvier 2022, mais plus à Blackburn, actuel 21e de Championship, qui a mis fin à son contrat.

Bambo Diaby has been banned from all forms of football activity for two years after being found guilty of breaching the FA's anti-doping regulations.

