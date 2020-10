L’international sénégalais Cheikh Ndoye, sans club depuis son départ d’Angers (L 1) il y a un an, a signé au Red Star 10e de National.

L’international sénégalais de 34 ans (32 sélections) a passé sa visite médicale ce mardi matin avant de signer, en début d’après-midi, un contrat d’un an avec une année supplémentaire en cas de (re) montée en Ligue 2.

Selon nos informations, le président Patrice Haddad lui proposerait un contrat avec une reconversion à la clé. À l’image des anciens internationaux français Steve Marlet (23 sélections), aujourd’hui directeur sportif, ou David Bellion (France espoir) devenu lui directeur créatif.

Un lion dans la ville, Cheikh Ndoye débarque à Saint-Ouen ! pic.twitter.com/QyRZ5iiyys — Red Star FC ✪ (@RedStarFC) October 6, 2020

Même s’il s’entraînait depuis plusieurs semaines avec Créteil, « son club de cœur » où il s’était révélé en 2012-2013 en marquant 11 buts et participant activement à la montée en Ligue 2, Ndoye ne sera pas opérationnel tout de suite. Il lui faudra du temps pour se remettre au niveau, sachant qu’il a été grièvement blessé au genou gauche (rupture des ligaments croisés) en mars 2019, et postuler à une place dans le groupe de Vincent Bordot qui reste sur deux succès (contre Concarneau et à Laval) en championnat.

Mais l’ex-capitaine d’Angers, en procès aux prud’hommes avec son ancien président au SCO pour rupture illégale de contrat, est annoncé dans les tribunes du bouillant stade Bauer vendredi (20 heures) pour le derby contre… Créteil.

Le Parisien