Suite aux forfaits de Koulibaly et Mané, Aliou Cissé a convoqué le milieu du terrain du FC Porto, Mamadou Loum Ndiaye. Un remplacement numérique selon le selectionneur dans cette interview avec la FSF.

Le renfort a eu lieu suite à la déclaration du forfait de Sadio Mané. Mais le choix porté sur Loum Ndiaye s’explique ainsi. « Celui que j’ai remplacé, j’ai envie de dire que c’est plutot Kalidou Koulibaly. Dans la mesure où, au départ j’avais choisi Cheikhou Kouyaté pour jouer dans le milieu. Et il est capable de jouer derriére du fait que Koulibaly n’est plus là. Donc j’ai décidé de ramener Cheikhou dans l’axe et donc sur le plan numérique, de rappeler Loum Ndiaye » explique le sélectionneur.

« Mais il n’a jamais été question de changer Sadio Mané par Loum Ndiaye » précise t’il. « A ce poste où Sadio joue, on a Opa Nguette, Mame Baba Thiam, Ismaila Sarr et Sada Thioub qui sont capable de jouer » commente t’il à 3 jours de la rencontre face au Maroc. Loum Ndiaye va prendre donc la place de Cheikh Kouyaté dans le secteur des milieux de terrain. Pour rappel, Sadio Mané est forfait en raison de sa contamination à la Covid-19.

wiwsport.com